F1 Arabie saoudite, le débriefing de Gaëtan Vigneron après les qualifs : "Retour à la course mais tout le monde reste marqué par cette attaque terroriste"

Retour à la course ce samedi mais tout le monde reste marqué par cette nuit de folie à Jeddah après cette attaque terroriste.

Les patrons de team se sont très vite ralliés à la cause des dirigeants de la F1 et des hauts responsables saoudiens mais ça a été beaucoup plus compliqué au niveau des pilotes. Du jamais vu.

Une réunion de 4h30, des notes discordantes, des avis contradictoires, il a fallu rappeler les patrons de toutes les écuries pendant la nuit pour réécouter, rassurer, convaincre, pose aussi la question pour savoir si partir n’était pas aussi d’une certaine manière donner raison aux agresseurs et puis finalement tout le monde s’est mis d’accord pour poursuivre ce Grand Prix d’Arabie saoudite.

Les pilotes, et c’est quand même assez significatif, ce sont échappés par la petite porte après la réunion. Ce samedi matin, un discours assez politique, un communiqué assez politique mais on a quand même pu noter quelques petites phrases chocs.

Lewis Hamilton disant : "Je n’ai qu’une envie, rentrer chez moi". Pierre Gasly disant : "Ce n’est pas à moi de dévoiler certains secrets politiques". George Russell disant : "J’ai été au lit à quatre heures du matin, je n’ai même pas pu préparer ma journée de samedi avec mes ingénieurs, ce n’est pas l’idéal". Ou Charles Leclerc disant : "J’ai besoin de 11h de sommeil, j’en étais bien loin, ce n’était pas l’idéal pour la qualification".

Avec en plus un circuit dangereux et la crainte d’accident même si heureusement aujourd’hui la sortie violente de Mick Schumacher s’est plutôt bien terminée.