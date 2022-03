F1, Arabie saoudite : Le débriefing de Gaëtan Vigneron après les incidents à Jeddah, "on comprend très vite que c’est une attaque terroriste"

Gaëtan Vigneron qui se trouve actuellement à Jeddah en Arabie saoudite est revenu sur la grosse info de la journée, à savoir une explosion suite à un missile envoyé sur le dépôt pétrolier près du circuit. Une attaque qui a été revendiquée par les rebelles du Yémen.

"C’est une journée surréaliste ce vendredi à Jeddah. On est dans la première séance d’essai et Max Verstappen demande à son ingénieur de vérifier sa voiture, car il y a une odeur de brûlé et puis tout s’enchaîne. On voit au loin à 10 km une énorme fumée noire. On comprend très vite que c’est une attaque terroriste sur un des sites de la compagnie pétrolière. Très vite, on a une revendication."

Si les essais ont été retardés, tout est finalement rentré dans l’ordre. Et le Grand-Prix se poursuit.

"C’est le chamboulement dans le Grand-Prix. La seconde séance d’essais libres est retardée. C’est complètement surréaliste. On ne sait plus où l’on est. Une fois cette séance finie, nouvelle réunion d’urgence avec les autorités locales et de la FIA et tous les teams. Après une demi-heure, Stefano Domenicali et Ben Sulayem sortent et disent qu’on a reçu tous les apaisements. On fait confiance aux autorités et le Grand-Prix se poursuit comme si de rien n’était. Une fameuse responsabilité. On a quand même senti pas mal de pilotes dubitatifs. On verra demain si tout se passe comme prévu et si les apaisements des autorités de la F1 étaient bien réels."

