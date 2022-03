F1 Arabie saoudite – "La sécurité est assurée, courons !" : le GP aura bien lieu malgré les attaques

L’attaque du site pétrolier de Jeddah figure parmi 16 revendiquées par les Houthis vendredi, à la veille du septième anniversaire de l’intervention de la coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen pour soutenir le gouvernement face aux rebelles proches de l’Iran.

En représailles, la coalition a mené des frappes aériennes au Yémen dans la nuit de vendredi à samedi, à Sanaa et Hodeidah, villes tenues par les rebelles, selon l’agence saoudienne officielle SPA.

L’attaque à Jeddah a provoqué un gigantesque incendie et un nuage de fumée noire visibles depuis le circuit pendant les essais libres 1 et ensuite. "Je sens une odeur de brûlé, c’est ma voiture ?", a même demandé le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à son équipe.

Déjà le plus rapide de la première séance d’essais en 1 min 30 sec 772/1000, Leclerc, vainqueur du GP inaugural à Bahreïn la semaine passée, a porté son chrono à 1 min 30 sec 074/1000 à la nuit tombée, dans les conditions des qualifications samedi et de la course dimanche.

Il a devancé le champion en titre, Verstappen, de 140/1000, son propre équipier espagnol Carlos Sainz Jr de 246/1000 et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) de 286/1000. Les trois étaient toutefois chaussés de pneus medium contre des pneus tendres, plus rapides sur un tour, pour le Monégasque.

Les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell, eux aussi sur des pneus tendres, suivaient en 5e et 6e positions à respectivement 439 et 590/1000 du plus rapide.