F1 Arabie saoudite : la Scuderia Ferrari va-t-elle doubler la mise à Djeddah ?

Lors du premier grand prix de la saison, Ferrari a confirmé son retour au premier plan avec un étincelant doublé à Bahreïn. Pole position et victoire pour Charles Leclerc qui est également sorti vainqueur du premier face à face de la saison en piste avec Max Verstappen. Le champion du monde qui, comme son équipier Sergio Perez, a dû abdiquer en fin de course sur problème mécanique. Ce week-end en Arabie saoudite, les points d’intérêt seront nombreux : l’écurie Red Bull aura-t-elle retrouvé la fiabilité affichée durant les essais hivernaux, Mercedes parviendra-t-elle un peu à se rapprocher du duo Ferrari-Red Bull en termes de performance pure (Lewis Hamilton pointait tout de même à près de 7/10 de secondes de la pole réalisée par Charles Leclerc) et surtout, la Scuderia Ferrari pourra-t-elle doubler la mise pour ce deuxième GP de la saison, c’est la question du sondage F1 de ce week-end.