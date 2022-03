F1 Arabie Saoudite : La bagarre entre Ferrari et Red Bull peut reprendre à Jeddah (LIVE vidéo 18h25)

Après la victoire de Charles Leclerc et le triomphe de la Scuderia Ferrari à Bahreïn la semaine dernière, les animateurs du Championnat du Monde de Formule 1 ont rendez-vous ce dimanche sur le circuit de Jeddah pour y disputer le deuxième Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire.

Une longue page consacrée à la F1 sera diffusée dans l'émission 100% Sport avant le départ du Grand Prix, rendez-vous aux alentours de 18h25 sur Tipik et sur Auvio pour ne rien rater de nos tournages dans les paddocks de Jeddah !

Sur ce tracé urbain qui a subi quelques modifications ces derniers mois, tout le monde s'attend à un nouveau duel entre Ferrari et Red Bull, en quête de revanche après l'abandon de ses deux pilotes, le Champion du Monde Max Verstappen et le Mexicain Sergio Pérez, en fin de course à Sakhir.

Checo a réussi à signer la première pole position de sa carrière samedi, il s'élancera donc en première ligne avec Charles Leclerc à ses côtés. Leurs coéquipiers Carlos Sainz et Max Verstappen squattent la deuxième ligne sur la grille de départ.

Quant à l'équipe Mercedes, qui a réussi à limiter la casse à Bahreïn (Lewis Hamilton a terminé troisième, George Russell quatrième), elle tentera de faire aussi bien avant que la W13 soit en mesure de rivaliser avec les meilleures monoplaces... Mais la tâche s'annonce très compliquée pour le septuple Champion du Monde, éliminé dès la Q1 samedi, et quinzième seulement sur la grille ce dimanche.