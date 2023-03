L’écurie Mercedes sort d’une année 2022 particulièrement difficile et l’équipe comptait bien sur cette nouvelle saison pour se refaire une santé. Mais après le grand prix d’ouverture à Bahreïn, Lewis Hamilton et George Russell ont déjà pris un fameux coup au moral. Le septuple champion du monde (5e à près d’une minute de la tête) et son équipier (7e) ont déjà compris qu’il serait sans doute impossible de venir concurrencer Max Verstappen pour le titre.



Après la course il y a quinze jours, Hamilton n’y était d’ailleurs pas allé de main morte avec son équipe estimant que le team "n’avait pas écouté ses remarques de l’an dernier par rapport à la voiture" et que chacun devait "assumer ses responsabilités."



Ce jeudi, le Britannique est revenu sur ses propos afin de les nuancer. "Je n’ai sans doute pas utilisé les bons mots après le GP de Bahreïn. Mais c’est vrai qu’il peut arriver d’être en désaccord avec certains membres de l’équipe. L’important c’est de continuer à se serrer les coudes. J’ai 100% confiance dans cette équipe."



Mais même si Hamilton tempère un peu ses paroles, entre les lignes on comprend que le Britannique a déjà fait une croix sur une potentielle course au titre. Quand on lui demande s’il sent Mercedes plus proche des avant-postes que l’an dernier, sa réponse ne tarde pas : "Non ! L’écart avec Red Bull est vraiment très grand. On ne peut pas se battre pour la victoire pour le moment. Si on veut gagner, il faut que les Red Bull abandonnent… et les Ferrari… et peut-être même les Aston Martin à présent. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas revenir dans la lutte."



La performance de la Mercedes pousse donc le champion du monde à réévaluer ses objectifs, même s’il l’avait déjà fait avant même le premier GP. "Dès que vous prenez la piste en test d’avant-saison, vous sentez qu’il va falloir revoir ses plans et vous prenez la mesure des défis qui vous attendent."