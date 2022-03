F1 Arabie Saoudite, Charles Leclerc: "Notre but, c'est de ramener Ferrari au top"

C'est logiquement le pilote le plus souriant du paddock à l'entame du 2e grand-prix de la saison. Et pour cause, le monégasque Charles Leclerc a débarqué en Arabie Saoudite avec le statut de leader provisoire du championnat après sa victoire à Bahreïn la semaine dernière. Pourtant, il n'a pas vraiment profité de sa 3e victoire en grand-prix. "Très honnêtement, il ne s'est pas passé grand chose depuis dimanche dernier" a t'il confié à Gaëtan Vigneron. "Dimanche dernier, je me suis couché assez tôt en rentrant du circuit et en me couchant je pensais déjà à Jeddah même si le téléphone a vibré et sonné un peu plus que d'habitude. Ca veut juste dire qu'on fait quelque chose de bien mais ce qui est important, c'est de continuer sur notre lancée et d'être performant ici."

Leclerc s'est donc tout de suite remobilisé pour aborder la course de ce week-end en étant le plus compétitif possible. "C'est un circuit complètement différent de ce que nous avons connu la semaine dernière à Bahreïn où les RedBull était très performantes sur la ligne droite, particulièrement sur la dernière partie. ici, il y a aussi de longues lignes droites. Je ne pense donc pas qu'il y aura d'énormes différences au final. Mais notre but à nous, c'est de continuer à développer le potentiel de cette voiture. Et j''espère que nous aurons rapidement les premières améliorations pour pouvoir faire un pas en avant."

Quant à savoir si les Ferrari peuvent lutter pour le titre, le pilote monégasque se montre très prudent. " La diversité de caractéristiques des pistes peut changer les performances d'une semaine à l'autre mais je pense quand même que nous sommes dans le bon mix depuis les essais à Barcelone, à Bahreïn et lors du premier grand-prix. On a l'air d'avoir une voiture solide mais nouvelle et le développement va donc être important. On ne doit donc pas perdre la concentration et continuer à pousser un max."

Charles Leclerc qui en a profité pour rappeler la confiance qu'il accorde à son coéquipier, Carlos Sainz que certains opposent déjà au leader du championnat comme candidat au titre. "On s'entend vraiment bien, on a trouvé le bon équilibre même si on ne peut évidemment pas prédire le futur. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes tous les deux capables de faire la différence entre ce qui se passe sur la piste et en dehors. On a une très bonne relation et ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est de ramener Ferrari au top, ce qu'on a réussi à faire pour le moment. Je ne pense donc pas qu'il y aura de problèmes."