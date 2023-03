F1 Arabie saoudite – Alonso rival numéro 1 de Verstappen pour le titre ? "Attendons trois GP pour voir notre vrai niveau"

Depuis les tests d’avant-saison, l’écurie Aston Martin crée la sensation en venant jouer les trouble fêtes parmi les équipes de pointe. Dès le premier GP il y a 15 jours, Fernando Alonso a déjà confirmé ces signes encourageants en signant un podium pour l’écurie britannique de quoi laisser penser que le choix de l’Espagnol de rejoindre Aston n’était peut-être pas si insensé que cela.

Certains pensent déjà que le résultat de Bahreïn n’était pas qu’un coup d’éclat et que les troupes du propriétaire Lawrence Stroll pourraient jouer les premiers rôles cette saison.



“La voiture est déjà très bonne c’est le plus important quand vous commencez une nouvelle aventure, a déclaré Fernando Alonso au micro de la RTBF. Cela signifie que vous avez une base de travail solide pour amener des évolutions au cours de la saison."



Les performances affichées par Aston Martin sont telles que certains placent Alonso comme principal rival de Max Verstappen pour le titre cette saison. Des avis renforcés par le fait que Ferrari n’a pas l’air d’avoir refait son retard sur Red Bull, tandis que l’écurie Mercedes n’est pas encore revenue à son meilleur niveau. Mais Alonso ne veut pas pronostiquer après avoir disputé un seul grand prix.



"Il faudra attendre quelques courses pour se faire une réelle opinion, parce que d’une part le circuit de Bahreïn est très spécifique et d’autre part, les essais d’avant-saison et la première course se sont déroulés sur le même tracé, donc il n’y a aucune autre référence en termes de piste. Attendons trois grands prix et nous aurons une idée plus précise de notre niveau.“