Lucide, Russell reconnaissait la supériorité de l’Aston Martin de l’Espagnol malgré la décision de la FIA. "Alonso méritait le podium, il prend une lourde pénalité. J’étais d’ailleurs satisfait avec la quatrième place mais je ne vais certainement pas me plaindre de ces trois points supplémentaires et du trophée !".

Loin de cette polémique, Pérez était ravi à l’issue de sa cinquième victoire en F1. "C’est toujours chouette de gagner une course, je suis très heureux. Ça semblait une victoire facile mais la voiture de sécurité a compliqué les choses, d’autant plus que Verstappen se rapprochait".

Si le Mexicain s’est imposé en Arabie saoudite, il se classe bien deuxième au championnat du monde. La faute au meilleur tour glané dans les derniers mètres par Verstappen et qui prend la tête du classement, une unité devant son coéquipier. "J’ai demandé quel était le tour le plus rapide. Sur les tours précédents, je me contentais juste de gérer mon rythme mais j’ai tout donné sur la fin".

Rendez-vous désormais le 2 avril pour la troisième manche de la saison en Australie.