F1 : Andrea Stella remplace Andreas Seidl, parti chez Sauber, comme "team principal" de McLaren

L’Italien Andrea Stella a été promu directeur d’équipe de McLaren, a annoncé mardi l’écurie britannique. Il remplace l’Allemand Andreas Seidl, qui a été nommé, également mardi, directeur général du groupe Sauber, qui évolue en F1 sous le nom d’Alfa Romeo.

Stella, 51 ans, travaille au sein de l’écurie McLaren depuis 2015, d’abord comme responsable des opérations de course et directeur de la performance puis, depuis 2019, comme directeur exécutif du secteur course. Il avait commencé sa carrière chez Ferrari, notamment comme ingénieur de la performance de Michael Schumacher et Kimi Räikkönen (2002-2008) puis comme ingénieur de course de Räikkönen et de Fernando Alonso (2019-2015).

Seidl, 46 ans, avait commencé à travailler en Formule 1 avec le programme F1 de BMW Motorsport, ce qui l’avait amené à déjà travailler avec Sauber. Il avait ensuite dirigé l’équipe BMW en DTM. L’Allemand était parti chez Porsche pour travailler sur son programme d’endurance avant de devenir, en 2019, 'team principal' de McLaren.

Plus tôt dans la journée, Sauber avait enregistré le départ de Frédéric Vasseur, devenu le nouveau patron de l’écurie Ferrari.