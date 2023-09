F1 : AlphaTauri conserve Tsunoda et Ricciardo pour la saison prochaine

Le Japonais Yuki Tsunoda et l'Australien Daniel Ricciardo piloteront encore les AlphaTauri en 2024, a annoncé samedi l'équipe de Formule 1 en marge du Grand Prix du Japon disputé ce week-end à Suzuka..

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, 21 ans, qui remplace depuis fin août Ricciardo, blessé, conservera son rôle de pilote de réserve dans l'écurie italienne, en dépit de performances qui continuent d'impressionner pour ses débuts en F1. Tsunoda a participé à 56 Grands Prix, avec pour meilleur résultat une 4e place à Abou Dhabi en 2021.

Il a fini sa première saison au 14e rang mondial, loin de son équipier Pierre Gasly, 9e et désormais pilote Alpine. En 2022, avec une monoplace moins performante, Tsunoda a terminé 17e au championnat des pilotes. Pour sa troisième saison en F1, le Japonais de 23 ans pointe pour l'heure à cette même place au général, avec seulement 3 points après 15 manches.

Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 - puis chez Red Bull entre 2014 et 2018 -, Ricciardo, 34 ans, a remporté huit GP de F1. Outre Red Bull et Toro Rosso, l'Australien, arrivé en F1 en 2011, a aussi couru pour HRT (2011) et Renault (2019-2020). Devenu pilote McLaren en 2021, il avait terminé la saison dernière à une modeste 11e place du championnat, avant d'être remplacé dans l'équipe anglaise par son compatriote Oscar Piastri.

Troisième pilote de l'écurie Red Bull en début de saison, Ricciardo a été appelé par AlphaTauri cet été pour remplacer jusqu'à la fin de la saison le Néerlandais Nyck de Vries, qui a payé son manque de résultats. L'Australien n'a toutefois disputé que deux GP (Hongrie et Belgique) avant de se fracturer la main lors des essais aux Pays-Bas fin août.