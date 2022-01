L'ancien pilote Alain Prost ne sera plus directeur non exécutif de l'écurie de Formule 1 Alpine pour la saison 2022. Quatre fois champion du monde de F1 (1985, 1986, 1989 et 1993), le Professeur avait un rôle d'ambassadeur/conseiller au sein de l'écurie pour le retour de Renault en F1 en 2016, avant d'être nommé directeur non exécutif en 2019.

Renommée Alpine au début de la saison 2021, l'écurie basée à Viry-Châtillon (France) pour la partie moteurs et à Enstone (Royaume-Uni) pour le châssis est en pleine restructuration autour de son président Laurent Rossi, avec lequel les relations étaient tendues.

Prost, 66 ans, avait un contrat annuel au sein de l'organisation et celui-ci n'a pas été reconduit pour la prochaine saison. L'annonce de la fin du partenariat ne s'est, selon lui, pas déroulée comme convenu. "Je suis très déçu de la façon dont cette nouvelle a été annoncée ! Il était convenu que nous l'annoncerions avec Alpine ! Aucun respect, désolé ! J'ai refusé l'offre qui m'a été faite pour la saison 2022 en raison d'une relation personnelle et j'avais raison ! A l'équipe d'Enstone et Viry-Châtillon, vous allez me manquer", a regretté, agacé, le Professeur sur son compte Instagram.