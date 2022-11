F1 Abu Dhabi : les 20 pilotes au resto pour Vettel, casques spéciaux, témoignages… le paddock célèbre la der’ de Seb

Nombreux sont ceux qui souhaitent également échanger leur casque avec le pilote allemand (souvent une tradition de fin de saison). C’est ce qu’à fait George Russell ce jeudi dans le paddock de Yas Marina. De quoi évoquer avec Vettel ce moment où, enfant, il le regardait depuis les tribunes de Silverstone. "Je n’avais pas d’idée de ce que j’allais écrire pour toi sur le casque et puis je me suis souvenu du premier GP auquel j’ai assisté en 2009 à Silverstone. Et je ne l’ai jamais dit à personne ici chez Mercedes, mais j’ai une veste Red Bull à la maison, je l’ai achetée ce week-end-là.

En tout cas je me souviens de ce départ où je te voyais mener au virage 1. J’ai cette image ancrée en tête. J’avais 11 ans."