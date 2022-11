F1 Abu Dhabi, le débriefing du vendredi : "Mercedes semble plus être une menace pour Red Bull que Ferrari"

Avantage à Mercedes et Lewis Hamilton lors de la première séance d'essais libres, riposte de Red Bull et de Max Verstappen lors de la deuxième : s'oriente-t-on, comme l'an dernier, vers un duel entre ces deux champions du monde ce week-end à Abu Dhabi ?

"La P1 n'est pas vraiment représentative, la P2 l'est beaucoup plus, analyse Gaëtan Vigneron, notre envoyé spécial à Abu Dhabi. Les pilotes rencontreront les mêmes conditions lors de la séance de qualification et en course. Sur les longs runs, il semble que Mercedes sera plus une menace pour Red Bull que Ferrari."

Dans son débriefing des deux premières journées passées dans le paddock, Gaëtan Vigneron évoque également la suite (et fin ?) de la polémique chez Red Bull née suite au dénouement du Grand Prix du Brésil ("Verstappen est très marqué par le déferlement de haine qui a suivi"), l'avenir de Mattia Binotto chez Ferrari ("je l'ai trouvé particulièrement serein pour quelqu'un qui serait sur un siège éjectable"), les envies de finir en beauté chez Mercedes et le 299e et dernier Grand Prix de Sebastian Vettel...