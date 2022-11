F1 Abu Dhabi : Hamilton et Vettel très détendus, "Seb je suis sûr que tu reviendras", "Je pourrais prendre ta place quand tu veux partir"

Ce week-end, Sebastian Vettel prendra donc part au 299e et dernier GP de sa carrière. Un chapitre de 17 ans (dont 15 saisons complètes) qui se clôturera donc à Abu Dhabi au volant de son Aston Martin



"Après tant d’années en F1 nous sommes dans nos routines de week-end de course, mais je sens quand même que les choses sont différentes, je suis bien conscient de tout ce qu’il se passe et je suis heureux."



Vettel présent ce jeudi dans une conférence de presse de haut vol réunissant 13 titres mondiaux rien que cela, puisque pour cette dernière journée médias, l’Allemand avait à ses côtés le septuple champion du monde Lewis Hamilton et l’Espagnol Fernando Alonso, deux couronnes mondiales au compteur. Et c’est d’abord le Britannique qui a été invité à s’exprimer sur son ancien rival, futur retraité.



"Qu’est-ce que cela m’évoque quand je pense à Seb’… ?" L’Allemand prend alors le micro et interrompt le pilote Mercedes en souriant. "Désolé je sais que c’est à toi de répondre, mais pour moi l’épisode de Bakou en 2017 a renforcé notre amitié même si cela n’aurait pas dû arriver et que j’ai mal agit ce jour-là". Cette année-là en Azerbaïdjan la tension est vive entre les deux pilotes qui jouent le titre. Sous safety car, Lewis Hamilton freine de manière plutôt brusque. De quoi surprendre et énerver Vettel jusque derrière lui. L’Allemand se porte à hauteur de la Mercedes et donne un coup de roue à Hamilton.