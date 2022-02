F.A.S.T. (Femmes Arts Sciences Technologies), une exposition à l’ULB jusqu’au 6 mars

F.A.S.T. (Femmes Arts Sciences Technologies) est une exposition pluridisciplinaire gratuite se déroulant jusqu’au dimanche 6 mars 2022.

L’exposition, produite par Ohme et ULB Culture, se concentre sur l’esprit créatif des femmes artistes férues de sciences. L’événement est également l’occasion d’aborder la question de l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire des Sciences et des Arts.

L’exposition a lieu dans un endroit sensationnel et énigmatique : le Laboratoire de Haute Tension de l’Ecole polytechnique de l’Université libre de Bruxelles. Du marron, du bleu profond, du noir intense… L’ambiance créée donne l’impression aux visiteurs de plonger dans un tableau de Léon Spilliaert.

Dans une atmosphère rappelant l’émancipation et les nombreux progrès propres au 19e siècle, le public découvre des œuvres et installations d’artistes contemporaines basées en région bruxelloise qui intègrent les sciences et les technologies dans leurs processus de création. Le public découvre alors des bulles de verre soufflées, des couleurs qui dansent, le son de l’infini de l’espace et bien d’autres choses.

Cette exposition, métaphore d’un "Mur de l’oubli" est également un hommage aux femmes qui ont marqué l’Histoire occidentale des Arts et des Sciences mais qui ont pourtant été invisibilisées par la société.

Dans cette exposition où l’art est au service de la science et la science au service de l’art, tout est beau, énigmatique, puissant, terriblement scientifique et poétique.

Pour plus d’informations sur l’exposition : F.A.S.T. (Femmes Arts Sciences Technologies)