F-35 : Les USA retiendraient les paiements à hauteur d’environ 10% pour des problèmes de logiciel

Le Pentagone a annoncé qu’il retiendrait les paiements à hauteur d’environ 10% pour chaque avion de combat F-35 que le groupe américain Lockheed Martin livrera sans logiciel entièrement fonctionnel, ce qui devrait représenter quelque 52 appareils et un montant total d’environ 400 millions de dollars (plus de 356 millions d’euros), a rapporté l’agence de presse économique Bloomberg.

Le F-35 a besoin d’une mise à niveau logicielle, baptisée Technology Refresh 3 (TR-3), qui est nécessaire pour le fonctionnement de la version Block 4 de cet avion de cinquième génération. Elle doit augmenter la puissance de traitement de 37 fois et la mémoire de vingt fois par rapport aux capacités actuelles du F-35 et permettre d’alimenter de nouveaux écrans de visualisation. Mais les tests de ce nouveau logiciel ont pris du retard et le Pentagone a décidé le mois dernier de suspendre en juillet la réception de certains des nouveaux F-35 jusqu’à ce que la mise à niveau TR-3 ait été entièrement testée.

Selon le Pentagone (ministère américain de la Défense), Lockheed Martin Corp. est contractuellement tenu de livrer jusqu’à neuf avions par mois (pour l’armée américaine et les clients étrangers du F-35, dont la Belgique) avec le logiciel et les équipements de bord matériel améliorés, a précisé lundi Boomberg. Selon l’agence, le Pentagone a donc décidé de ne payer à l’avionneur que 90% du prix de chaque avion durant les différentes étapes de l’assemblage. Les 10% restants dépendront de la signature des documents validant le respect des exigences techniques réclamées de l’avion.