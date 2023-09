F-35 : des commandes sont faites pour 24 chasseurs en Tchéquie et 48 en Roumanie

En Tchéquie :

La République tchèque achètera 24 chasseurs américains F-35, a annoncé mercredi le Premier ministre Petr Fiala. Selon lui, les premiers F-35 arriveront en République tchèque en 2031 et l’armée tchèque disposera l’ensemble des 24 avions d’ici à 2035. La ministre de la Défense, Jana Cernochova, a précisé que le prix total de la transaction s’élevait à 150 milliards de couronnes (6,5 milliards de dollars). "Nous paierons environ 106 milliards de couronnes pour les avions, les munitions, les simulateurs, la formation et d’autres éléments d’ici à 2034", a indiqué Mme Cernochova à la presse.

Le reste sera dépensé notamment pour l’achat du carburant, et cet argent restera ainsi dans le budget de l’État tchèque, a-t-elle ajouté. L’armée tchèque utilise actuellement des avions de combat Gripen de fabrication suédoise, dont le contrat de location expirera en 2027.

En Roumanie :

Le ministère de la Défense à Bucarest a demandé mardi au Parlement d’approuver le lancement de la procédure d’achat de 32 avions de combat F-35A furtifs pour un montant de 6,5 milliards de dollars, selon la plateforme d’information Profit.ro. Seize appareils seraient acquis dans une seconde phase.

Ce serait le plus gros contrat d’armement signé par la Roumanie, qui a adhéré à l’Otan en 2004 et à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Cet achat de F-35, est prévu dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement. Il a été approuvé par le Conseil suprême de défense de la Roumanie (CSAT) en avril dernier.

Le ministère de la Défense demande l’approbation préliminaire du Parlement pour lancer cette année la procédure d’achat qui, dans un premier temps, comprendra 32 avions, des services de logistique et de formation, des simulateurs de vol et des munitions air air et air-sol.