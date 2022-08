Ezra Miller présente ses excuses : "Je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes"

Dans un communiqué fourni à Variety, Ezra Miller s’est confié sur sa santé mentale et a présenté ses excuses aux personnes à qui il a causé du tort.

Épinglé pour ses nombreux délits, Ezra Miller a révélé avoir débuté un traitement pour des "problèmes de santé mentale complexes". "Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j’ai commencé un traitement continu.", a confié l’acteur à travers un communiqué fourni à Variety.

Miller qui est accusé notamment de détournement de mineur, de harcèlement et de cambriolage a également présenté ses excuses à toutes les personnes à qui il a causé du tort. " Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie.", pouvons-nous lire dans ledit communiqué.

Selon Variety, une source proche de Warner Bros. a déclaré que les studios soutenaient la décision de l’acteur de se faire soigner. En juin, il a été rapporté que le PGD, David Zaslav, faisait face à une "crise" sur la façon de gérer la mauvaise presse entourant Miller et qu’il était probable qu’il ne soit pas maintenu dans les futurs films de DC après "The Flash". Plus tôt ce mois-ci, Zaslav a confirmé que la sortie de "The Flash" se poursuivait malgré les démêlés judiciaires de Miller. Le film devrait sortir au cinéma le 23 juin 2023.