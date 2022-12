Ezra Collective : Le jazz en grandes formes !

Enregistré aux côtés de Kojey Radical, Emeli Sandé, NAO ou Sampa The Great, le deuxième album d’Ezra Collective repousse les frontières du jazz aux confins du reggae ("Ego Killah"), du rap ("Life Goes On"), de la salsa ("Victory Dance"), mais aussi de l'afrobeat ("Welcome to my World"). Au début du morceau "No Confusion", la voix du regretté Tony Allen revient de l’au-delà pour déclarer "I'm playing jazz my way !". Parfait résumé des intentions d’Ezra Collective, ce sample est un hommage appuyé à l’une des figures sacrées de l’afrobeat. "En tant que batteur, je considère Tony Allen comme mon père spirituel", confie Femi Koleoso. "Un soir, alors que je venais de terminer un concert dans un bar, un pote m'envoie un message sur mon portable. Il voulait connaître le nom de mon batteur préféré. Sur le coup, je ne pige pas pourquoi il me pose cette question mais, naturellement, je lui réponds "Tony Allen". Quelques secondes plus tard, il me renvoie une photo de lui au fond du bar en compagnie de Tony Allen. C'est comme ça que je l'ai rencontré." Cette nuit-là, les deux musiciens nouent une relation privilégiée. "Tony est devenu mon prof de batterie. Entre mes 19 et mes 21 ans, je montais chaque mois dans un bus pour prendre des cours, chez lui, à Paris. Je le connaissais depuis une dizaine d’années quand il est décédé. Sa disparition m’a bouleversé."