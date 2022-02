Eye of the Taïga : un podcast de survie du FACIR pour les artistes en milieu musical belge

Quel a été le déclic qui vous a donné envie de monter le projet ?

Nastassja : Pour ma part, ça a été le constat qu'on avait au sein de FACIR de voir qu'il était plus difficile de mobiliser les personnes du secteur de la musique que dans d'autres. Elles se mobilisent mais de façons plus ponctuelles et à propos de questions très précises comme par exemples les mesures sanitaires liées au coronavirus ou encore le statut d'artiste. Le podcast a permit de mettre en lumière le fait que lorsque tu es artiste débutant.e, tu dois tout produire tout.e seul.e. Tu n'as pas encore constitué ton entourage et tu es perdu.e. Selon moi, ce sentiment d'individualité qu'ont beaucoup d'artistes commence là. En tant que musicien.ne, tu as une multitude de voies qui s'offrent à toi, conservatoire, écoles de musique, tremplins... "Eye of the Taïga" est là pour montrer que malgré ces différents trajets, il y a une similitude dans les embuches, les conseils ou les développements de projets.

Biche de ville : À l'époque lorsque j'ai été interviewé par Nastassja, je n'étais pas encore membre du CA de FACIR. La discussion était tournée vers ma carrière musicale qui a débutée il y a 3 ans et qui commençait à prendre son envol. Je sortais mon premier single et je recevais un peu d'attention des médias. Tout cela, une semaine avant que le covid débarque. Mon travail commençait à payer mais il a été balayé par le virus.

Finalement, je n'ai jamais autant travaillé et j'étais seul sans revenu venant de ma musique. L'enjeu était de trouver des moyens pour faire rayonner mon travail sans aucun entourage professionnel. Dans le podcast, on pose ce questionnement : "Quelle est la valeur de mon art si celui-ci n'est finalement jamais écouté ?". Je parlais beaucoup de toutes ces réalités sur les réseaux et c'est pour cette raison, je pense, que Nastassja à venir me trouver. J'essaye de faire sens et pas toujours de faire beau. Je souhaite montrer qu'être artiste, ce n'est pas évident.