Eye of the Taïga : le podcast revient pour une deuxième saison

Dans cette deuxième saison, " Eye of the Taïga " revient avec 4 nouveaux épisodes qui ont pour objectif d’aller plus loin que la première saison et d’explorer les ressources extérieures qui s’offrent à l’artiste, à savoir la diffusion, la formation, le financement et la médiation. Ils examineront ainsi les enjeux qui animent chacun de ces quatre piliers pour dégager les aides et difficultés qui attendent les musicien.nes. Pour chacun des épisodes, ils iront à la rencontre d’artistes et de structures du secteur dans différentes villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce, toujours en collaboration avec des radios locales de Bruxelles, Liège, Tournai ainsi qu’une ville mystère.