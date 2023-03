«Exuvie», nouvel EP et nouveau cap de franchi par Safari

À la première écoute, on capte directement que les deux rappeurs ont une vision de leur binks bien tranchée. "Plus j’y passe mon temps, plus j’me blesse", pour eux, le quartier est nocif. L’ambiance est sombre et la "relation est toxique". S’en sortir est vital, et réalisable grâce à leurs appétits de lions.

Un appétit pour sortir de la savane, sortir de la jungle et du désert pour rejoindre la lumière et l’accomplissement d’une carrière. C’est clair, ensemble tout ce qui ne les tue pas les rend plus forts : "Même si c’est la merde, j’m'en branle tant qu’j’suis avec Amir."