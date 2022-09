Extrémisme de droite en Belgique : "Tous les indicateurs prouvent une augmentation de la menace"

Les services de sécurité en appellent à plus de moyens pour mener à bien la lutte antiterroriste. Selon Michael Dantinne, ces derniers ne sont pas suffisamment entendus. "Si l’on compare les moyens des réseaux criminels, en termes d’argent et de ressources humaines et compte tenu du fait qu’eux ne doivent pas respecter la loi, ils ont un avantage de 4 ou 5 coups d’avance sur les services de police, de renseignement et de justice. On doit combler ça. On a fait une opération de démantèlement ici, on a pompé énormément de messages, si vous ne mettez pas de moyens pour les déchiffrer et faire des suites d’enquête, vous n’arrivez en rien."

Le criminologue et professeur à l’Université de Liège conclut tout de même en saluant "les réalisations positives, les arrestations et saisies effectuées grâce à cette enquête".