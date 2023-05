Extreme partage un 4e single du prochain album

Extreme propose un titre plus doux que les précédents qu’on a déjà pu découvrir, "Other Side Of The Rainbow", qui rejoint un peu les rangs de "More Than Words", "Hole Hearted" et "Seven Sundays"…

"De temps en temps, nous parvenons à exploiter une sorte de magie, et je pense que c’est ce que nous avons fait sur cet album. C’est un thème universel. Il s’agit de restaurer la foi de quelqu’un en l’amour… c’est le mariage parfait des paroles et de la mélodie", explique le chanteur Gary Cherone.

"C’est un groove que nous n’avons jamais fait en acoustique. Il y a mon solo de guitare préféré… c’est une chanson rythmée et émouvante", ajoute Nuno Bettencourt, le guitariste.