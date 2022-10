Extrême droite : Giorgia Meloni défend "l’Europe des patriotes" lors d’un meeting de "Vox" à Madrid

Comme la Hongrie, la Pologne, dont le Premier ministre Mateusz Morawiecki était présent physiquement au meeting de Vox, est en conflit avec Bruxelles sur les questions d’Etat de droit.

La dirigeante post-fasciste italienne a assuré travailler pour que les idées de sa famille politique "arrivent au gouvernement dans un nombre toujours plus grand de nations européennes".

"En Espagne, en Italie et probablement dans toute l’Europe, une majorité de citoyens ne se reconnaissent plus dans les utopies et l’idéologie de gauche et nous demandent d’assumer la responsabilité de gouverner", a-t-elle affirmé.

Giorgia Meloni a aussi salué la récente victoire électorale en Suède d’un bloc de droite et d’extrême droite comprenant les Démocrates de Suède (SD), parti issu de la mouvance néonazie.