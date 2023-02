Extrême-droite : Dries Van Langenhove démissionne de son mandat de député

"Je me suis toujours senti plus militant que politicien", cite le site internet de la VRT. Dries Van Langenhove et Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, l’ont annoncé ensemble lors d’une conférence de presse.

Dries Van Langenhove siégeait à la Chambre en tant qu’indépendant au sein du parti Vlaams Belang depuis 2019.