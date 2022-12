Extrême-droite aux USA : un homme condamné à 16 ans de prison pour avoir projeté d’enlever la gouverneure du Michigan

Adam Fox avait plaidé non coupable à son procès, assurant avoir été piégé par des agents de la police fédérale infiltrés et des informateurs qui, selon eux, les ont poussés à agir, s’entraîner, s’armer. Quelques semaines plus tôt, trois autres membres de ce groupe avaient été condamnés par un tribunal du Michigan à des peines de 7 à 12 ans de prison.

En 2020, l’arrestation de ces militants avait illustré la menace grandissante posée par les milices de la droite radicale, qui s’était ensuite confirmée lors de l’assaut sur le Capitole à Washington le 6 janvier 2021, auquel avaient participé des membres de groupes tels que les Oath Keepers ou les Proud Boys.