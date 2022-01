Extrême-droite, antivax, complotistes : ils étaient bien présents à la manifestation en réaction aux mesures sanitaires

Présence notoire de l'extrême-droite

Le groupe d'extrême droite Feniks était présent. "C'est groupe qui fait partie des organisateurs des précédentes marches dites pour la liberté, analyse Manu Abramowicz, spécialiste de l'extrême droite. C’est une organisation clairement d’extrême-droite issue, mais donc liée à Schield en Vrienden, groupe néonazi comme l’avait révélé à l’époque une enquête de la télévision publique flamande."

Europeans United, le mouvement organisateur de la manifestation, d'hier affirme n'avoir aucun lien avec l'extrême-droite. Mais dans le cortège, il y avait bien des groupuscules d'extrême-droite, comme le groupe Nation. "Ici, effectivement, on voit la présidente, le secrétaire général de Nation... C’est un mouvement groupusculaire aujourd’hui mais qui avait le souhait de remplacer le Front National en Wallonie, ils n’ont pas réussi. Mais ils sont assez actifs, très peu nombreux mais assez actifs, et présents à quasi chaque manifestation. Et on les voit ici, bon, leur signe de reconnaissance, le trident, qui est un signe d’extrême-droite. Et le slogan STOP au génocide des Gaulois, donc ils estiment que la Covid est organisée pour planifier le génocide des Gaulois, les Gaulois ici, dans leur langage, c’est la race blanche, ce sont les blancs européens." confirme Manu Abramowicz.

Parmi les manifestants également, des hommes aux allures de casseurs. "Là, c'est un responsable néonazi qui ne sait pas qu’il est filmé à ce moment-là, mais qui va sans doute être par la suite totalement masqué. Et qui avait déjà été repéré, au mois de mai 2021 à la Boum 3".