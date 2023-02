Extraterrestres : une intelligence artificielle détecte 8 nouveaux signaux étranges

Peter Ma, auteur principal de l’étude et étudiant de premier cycle à l’Université de Toronto explique la technique utilisée : "l’apprentissage semi-non supervisé".

Cette méthode regroupe deux apprentissages automatiques habituels d'une intelligence artificielle : le supervisé (l’algorithme utilise des données intégrées par des humains) et le non-supervisé (l’algorithme sélectionne lui-même des modèles dans des ensembles de données, sans direction pointée par l’humain).

Ici c’est donc un mélange des deux : "Son approche consiste à utiliser des techniques supervisées pour guider et former l’algorithme afin de l’aider à se généraliser, avec des techniques d’apprentissage non supervisé, afin que de nouveaux modèles cachés puissent être plus facilement découverts dans les données."

Donc dans ce cas-ci, les scientifiques ont dans un premier temps formé l’algorithme à différencier les signaux d’ondes radio de la Terre et les signaux radio provenant d’ailleurs (supervisé). Dans un second temps, l’algorithme a analysé 150 téraoctets de données du télescope Green Bank en Virginie-Occidentale (non-supervisé). Et sur les observations de 820 étoiles proches de la Terre, 8 signaux étranges ont été détectés qui avaient échappé aux analyses jusque-là.