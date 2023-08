"Extraordinarium" : le nouveau projet ambitieux de Mathias Malzieu et de son groupe Dionysos

C’est via son compte Instagram que Mathias Malzieu a ravi ses fans. Dans ses courts messages vocaux, le chanteur annonce la venue prochaine de son nouveau grand projet. Un double album ne rassemblant pas moins de 17 invités pour 21 titres dont trois inédits. Avec ce nouvel opus, le chanteur de Dionysos livre la bande originale d’un livre : "celui qui contient toutes mes œuvres complétées de dix nouvelles "Spin-Off"" précise l’artiste. Un récit musical qui s’étendra des débuts de "La mécanique du cœur" jusqu’à son roman "Le guerrier de porcelaine". Une fresque d’envergure qui a demandé un marathon d’un an d’écriture au chanteur.

L’album sera composé de quatre faces à l’organisation et aux styles différents. Sur la première, la North Side Story, le groupe proposera des morceaux rocks au style brut qui raisonneront avec les performances scéniques du groupe et l’intensité du live. La South Side Story rassemblera des compositions plus folks, proches de leurs tournées acoustiques. L’East Side Story sera quant à elle dans un style plus proche de l’électro et du hip-hop. Tandis que la dernière face, la West Side Story rassemblera les musiques de cinéma de Dionysos dont notamment, "La mécanique du cœur".