Extraire du lithium du sol belge sera-t-il rentable ?

Le lithium est un métal qui est devenu une ressource indispensable à la fabrication des batteries de voitures électriques et aussi des smartphones et autres ordinateurs portables : à ce titre il est devenu un matériau stratégique. Quand on apprend qu’on en a découvert en Belgique, cela a créé de grands espoirs, sauf que la Campine n’est pas l’Eldorado et le lithium flamand ne sera sans doute jamais l’or des Incas.

A la mi-septembre, la société Hita procède à des forages en grande profondeur pour trouver de l’eau chaude, source d’énergie aux riches potentialités. Et, dans ces eaux, elle trouve du lithium, cette découverte suscite aussitôt un grand intérêt : "Pour moment en Belgique les seuls indices potentiellement exploitables de lithium sont dans des eaux très salées, des eaux profondes qui ont pu être trouvés via des puits géothermiques. Actuellement on considère qu’il faut au minimum 150 mg de lithium par litre pour que ce soit exploitable. Dans les eaux découvertes en Flandre en profondeur, on est en dessous. Il faudrait voir si au niveau technico-économique c’est intéressant. Le grand intérêt c’est qu’on peut coupler l’exploitation de la géothermie (production d’eau chaude pour le chauffage ou la production d’électricité) à la production de lithium", explique Nicolas Dupont, chercheur au service géologie de l’UMons.

Selon le journal De Tijd, qui a éventé l’affaire, on parle alors d’un potentiel économique de 150 millions d’euros et de la possibilité d’alimenter 125.000 batteries de véhicules électriques par an.

Sachant que la fin des voitures à moteur thermiques est programmée pour 2035 et que l’Agence internationale de l’Energie affirme que la demande en lithium va être multipliée par 9 d’ici à 2050, il y a de quoi susciter des espoirs. Mais le professeur Eric Pirard, géologue à l’ULiège, prévient qu’il faut d’abord confirmer la présence d’un vrai gisement et ce n’est pas encore fait. Et puis il y a d’autres sources en Europe, plus rentables, notamment en Finlande, en France, au Portugal, en Espagne, en Angleterre et en Serbie.

Pour exploiter tous ces gisements, il va falloir ouvrir des mines ou des carrières, et c’est devenu très compliqué. Plusieurs de ces projets se heurtent à de très vives oppositions dans les pays concernés.

Même s’il n’est pas vraiment rare, le lithium fait partie des métaux dits "critiques" parce qu’indispensables à l’industrie d’aujourd’hui. Et il sera de plus en plus convoité. Au début de 2021, son prix était d’environ 5 euros par kg. Il atteint aujourd’hui 30 euros par kg. Et qui sait si à l’avenir, lié à la géothermie par exemple, son exploitation en Belgique ne redeviendrait pas en fin de compte intéressante. "D’une façon générale, les ressources minières en Belgique ne seront jamais des Eldorado, mais il ne faut pas pour autant les négliger parce que c’est exploiter des ressources domestiques et c’est réduire d’autant notre dépendance aux importations : c’est un sujet assez crucial à l’heure actuelle", conclut Jean-Marc Baele, géologue et professeur à l’UMons