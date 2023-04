La nouvelle exposition d’Europa Expo "Extra Muros" ouvrira ses portes dès samedi à la gare de Liège-Guillemins, invitant les curieux à découvrir le mur "dans tous ses états" grâce à divers décors immersifs et interactifs incitant à la réflexion.

Les lieux sont divisés en trois parties successives, à savoir "les murs qui oppressent et enferment", "les murs de mémoires et ceux qui protègent" et "les murs qui libèrent et expriment".