"Extra Muros, au-delà des murs" l'expo à Liege Guillemins, un seul en scène au théâtre Public et 3 expos au Botanique

Vous avez jusqu’au 5 novembre pour visiter l’exposition : "Extra Muros, au-delà des murs" présente à Liège-Guillemin.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont bâti des murs, pour s’enfermer, pour se protéger, ou même pour s’exprimer. Qu’ils soient historiques, psychologiques ou même végétaux, ces remparts se sont imposés dans notre quotidien et révèlent de nombreuses facettes de notre réalité. Une expo pour promouvoir le patrimoine belge et international grâce à des scénographies originales à échelle humaine. De la muraille de Chine, au mur de Berlin en passant par le mur du son, venez explorer le monde à travers ses murs emblématiques à travers des décors immersifs, interactifs et surprenants ! Infos : europaexpo.be

Avec une franche bienveillance, un réel amour de l’humanité, en conteur exceptionnel, Étienne Minoungou s’adresse à nous dans un seul en scène captivant "Traces discours aux nations africaines" est le spectacle proposé par le théâtre Le Public.

Un Africain revenant d’une longue odyssée décide de s’adresser aux siens. Il partage une pensée, celle de Felwine Sarr (économiste, penseur et poète sénégalais) qui a écrit ce ''Discours aux nations africaines''.

Accompagné du musicien Simon Winsé, Étienne prend la parole pour donner corps au récit de la vie qu’il a traversé en quittant l’Afrique, porteur d’un message d’espoir. Après une longue et prestigieuse tournée qui l’a mené entre autres à Düsseldorf, New York, Marrakech, Casablanca, Atlanta, Princeton, Genève, Kinshasa…, à la manière d’une vaste odyssée, Étienne pose ses valises au Public pour quelques semaines, et nous fait le plaisir de partager le regard du continent africain posé sur le monde, au service de l’avenir et de la jeunesse. " Traces, discours aux nations africaines " est à voir jusqu’au 21 octobre. Réservations : theatrelepublic.be

Le Bota n’est pas seulement un lieu dédié à la musique mais plutôt à l’art en général. Preuve en est une fois de plus avec non pas une mais bien trois expos : dessin, sculpture, installation.

Le Botanique fait sa rentrée avec trois expositions dans trois de ses lieux ; le musée, la galerie et les serres dont la rénovation est terminée. Fidèle à sa politique, trois artistes émergents travaillant en Belgique occupent ces espaces. Les dessins de Boris Thiébaut mis en espace dans la grande salle du musée, l’installation Paranoptique de Aymeraude du Couëdic dans la galerie et les sculptures organiques d’Alexandra Mein dans les serres. A découvrir du mercredi au dimanche jusqu’au 29 octobre prochain.