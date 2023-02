Extinction Rebellion bloque le terminal des jets privés de Brussels Airport

Une quarantaine d'activistes d'Extinction Rebellion bloquent le terminal des jets privés à Brussels Airport lundi matin, a constaté sur place l'agence Belga.

Les militants ont placardé des messages sur les vitres du terminal et se sont enchaînés devant l'entrée. Leur action s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale "Make them pay", qui vise l'application de taxes substantielles pour les usagers les plus fréquents du transport aérien, et l'interdiction des vols privés. La police, présente en nombre, ne semble pas avoir l'intention d'intervenir dans l'immédiat pour déloger les activistes.