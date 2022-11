Extinction Rebellion annonce des actions à Bruxelles contre la répression des militants écologistes

Le mouvement écologiste Extinction Rebellion compte mettre en place des actions afin de s'opposer à la répression subie par les militants pratiquant la désobéissance civile, annonce-t-il dans un communiqué vendredi. Ces actions se tiendront en Belgique et aux Pays-Bas pour dénoncer les punitions jugées "disproportionnées" à l'encontre de ces activistes climatiques. Une action de solidarité se tiendra le jeudi 10 novembre devant l'ambassade des Pays-Bas à Bruxelles.

Cette annonce fait suite à la condamnation jeudi dernier aux Pays-Bas de deux des trois activistes s'étant collés à la plaque de verre protégeant le tableau "La Jeune Fille à la perle" de Vermeer. Le troisième comparaissait vendredi.

"Attaque inacceptable contre l'espace démocratique"

Extinction Rebellion juge ces condamnations comme étant des "peines disproportionnées visant à avoir un effet dissuasif et paralysant sur les militants du climat, ce qui constitue une attaque inacceptable contre l'espace démocratique". Le mouvement rappelle que ces actions, bien que provocantes, n'ont apporté aucun préjudice à la peinture et étaient totalement non-violentes.

"Au lieu de prendre des mesures drastiques pour limiter le réchauffement climatique, les dirigeants européens perdent le peu de temps qu'il nous reste à poursuivre les activistes qui tirent courageusement la sonnette d'alarme sur l'urgence écologique en cours. Les peines prononcées constituent un assaut inacceptable contre l'espace démocratique. Le tableau n'a subi aucun préjudice, alors que notre Terre Mère souffre", déclare le communiqué.

L'association défend également les militants punis par la justice en faisant un lien entre "l'art qui va depuis longtemps de pair avec la controverse et la pensée critique" et l'action des militants de Just Stop Oil.

"Personne n'a été jugé pour ces terribles pertes de vies humaines et la destruction de millions de moyens de subsistance, même si nous savons très bien que l'industrie des combustibles fossiles est responsable des catastrophes climatiques à l'échelle mondiale", rappelle Extinction Rebellion. "Il n'y a pas d'art sur une planète morte."