Extinction des dinosaures : y avait-il plusieurs astéroïdes destructeurs de civilisation ?

Le cratère est caché à environ 900 mètres de profondeur et sous 400 mètres de sédiments. Il a été détecté par Uisdean Nicholson, géologue à l’Université Heriot Watt au Royaume-Uni, à environ 250 miles (400 kilomètres) des côtes de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Cette découverte s’est faite un peu par hasard, l’équipe ayant pour but d’étudier la tectonique qui séparait l’Amérique du Sud et l’Afrique il y a 100 millions d’années.

Le cratère est apparu dans des reconstructions du fond de l’océan réalisées à l’aide d’ondes sismiques mais n’a pas encore été directement étudié. Pour s’assurer qu’il vient bien d’un impact d’astéroïde et non pas d’un volcan explosé ou autre évènement pouvant créer un cratère, les scientifiques devront forer pour trouver des minéraux prouvant une chaleur et une pression extrêmes.

"Le cratère est très frappant et ne ressemble à rien de ce que j’avais jamais vu auparavant", a déclaré Uisdean Nicholson.

Le trou formé par l’impact est à peu près circulaire, fait environ 8,5 km d’un bord à l’autre et 40 mètres de profondeur, il a été nommé Nadir par l’équipe qui l’a découvert. Selon les premiers calculs, l’astéroïde devait faire environ 400 mètres de large.

Voici ce que les scientifiques soupçonnent pour l’instant, selon LiveScience :

L’astéroïde a frappé le fond de l’océan avec la puissance de 5000 mégatonnes de TNT

il aurait produit une boule de feu de 10 km de large

l’impact aurait créé un tremblement de terre de magnitude 7 qui aurait pu déclencher une série de glissements de terrain sous-marins

les vagues qui ont atteint la côte ouest-africaine auraient pu mesurer 100 km de haut

la côte sud-américaine, distante de 1000 km à l’époque, aurait vu des tsunamis de 5 m de haut.

Pour en apprendre plus et peut-être retrouver des morceaux de l’astéroïde originel incrusté dans la roche, qui est passé par une phase de fusion, il faudra attendre que l’équipe reçoive les financements pour pouvoir forer le cratère…