© Extinction de masse : des scientifiques alertent sur la perte de branches entières de genres et d'espèces.

La cause de ces extinctions ? Les activités humaines, qui détruisent des habitats pour les cultures, infrastructures et autres besoins mais aussi la surexploitation (surpêche, chasse, trafic d’animaux…).

Or la perte d’un genre peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de tout un écosystème. Avec à terme un possible "effondrement de la civilisation", argue Gerardo Ceballos. "Si vous avez un mur fait de briques et que chaque brique est un genre, retirer une brique ne va pas causer l’effondrement du mur", compare-t-il. "Mais si vous en retirez de nombreuses autres, alors le mur tombe."

Selon lui, aucun doute : il s’agit d’une sixième extinction de masse, la dernière extinction de masse remontant à 66 millions d’années, lorsque l’impact d’un astéroïde a causé la disparition des dinosaures.