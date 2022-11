Extinction de l’éclairage public : une aubaine pour les astronomes

Vous l’avez certainement remarqué si vous circulez en voiture de nuit. En Wallonie, la plupart des communes ont accepté la proposition d’ORES d’éteindre l’éclairage public sur leur territoire, entre minuit et 5 heures du matin. La mesure a débuté ce 1er novembre et prendra fin le 31 mars 2023. Une manière de diminuer le coût énergétique.

Ceux qui profitent de cette extinction, ce sont les astronomes. Sans pollution lumineuse, ceux-ci peuvent en effet mieux observer le ciel et tout ce qu’il contient. "Nous ne pouvons que nous réjouir, explique Gilles Robert, gérant de l’Observatoire Centre Ardenne, situé à Neufchâteau, en province de Luxembourg. La lumière et les nuages sont les ennemis principaux de l’astronomie. Nous sommes d’autant plus contents en tant que Belge, car lorsque l’on voit des images satellites de la Terre, la Belgique est particulièrement impactée par l’éclairage. Nous pouvons donc dire que c’est la crise énergétique qui permet aux habitants de pouvoir observer un ciel étoilé. Ce que l’on espère, c’est que ça devienne la norme. L’éclairage routier devrait être utilisé comme un phare antibrouillard sur une voiture, c’est-à-dire dans des conditions bien strictes."

Sans pollution lumineuse, les passionnés d’astronomie et d’astrophotographie peuvent s’en donner à cœur joie et redécouvrir des éléments qui n’étaient plus facilement visibles. "Les gens peuvent de nouveau admirer la voie lactée, reprend Gilles Robert. Des constellations aussi, comme la Grande Ourse qui est la plus connue mais que beaucoup confondent avec une autre. On peut presque dire, symboliquement, qu’à chaque fois qu’on allume une lumière, on éteint une étoile."

Nul doute que les plus passionnés veilleront tard ces prochains mois pour observer ce ciel tant étoilé, si la météo le permet.