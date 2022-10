Extinction de l'éclairage public en Wallonie : le maïeur d'Ath souhaite que le citoyen "ne soit pas encore le cochon payeur"

Et ce, malgré une proportion de plus en plus importante d’éclairage LED, bien moins énergivore : "depuis 2019, nous nous sommes lancés dans une vraie procédure de réorganisation de notre énergie. On a changé beaucoup de luminaires, on a fait beaucoup d’économies d’énergie et on est aujourd’hui aux environs de 40% d’économies d’énergie par rapport à la mandature précédente. Mais malgré ça, on nous annonce des augmentations assez conséquentes".

Et c’est donc l’argument pécuniaire qui prime, notamment par rapport à la population : "aujourd’hui, on parle d’augmentations qui peuvent doubler, voire tripler ce qu’on paye aujourd’hui. Ça veut donc dire qu’on va être dans des augmentations a minima de 400.000 euros, voire peut-être 750.000 à 800.000 euros. Donc, si on veut que le citoyen, en bout de course, ne soit pas encore le cochon payeur, il faut absolument que les communes prennent des mesures. Ça me paraît indispensable" pense Bruno Lefebvre.