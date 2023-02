Extensions du tram vers Herstal et Jemeppe : les enquêtes publiques sont ouvertes et les plans disponibles

Même si la première partie du réseau, à Liège, a pris du retard, le TEC a bien l’intention de faire construire deux fois quatre nouvelles stations, vers la place Licour à Herstal et vers la gare routière de Jemeppe. Le TEC demande son permis unique de classe 1. L’enquête publique vient de commencer.

Le terminus nord est prévu place Licour à Herstal. Les plans semblent vouloir conserver le hêtre pourpre remarquable en son centre. D’autres arbres seront abattus et ensuite remplacés. Le tram viendra de Coronmeuse par les boulevards Ernest Solvay et Zénobe Gramme. Avant d’arriver place Licour, il y aura une station à hauteur de la rue des mineurs, une station Marexhe et une station Solvay.

A l’autre extrémité de Liège, quand l’extension sera en place, vous pourrez rester dans votre tram jusque Jemeppe. Depuis le Standard, les voies passeront rue Ernest Solvay vers la première station Aciéries, puis par la rue des Martyrs vers la station Tilleur à côté de l’église Saint-Hubert. A partir de là, le tram longera la voie de chemin de fer par la rue sous les vignes, jusqu’à la rue du Gosson et la station Gosson. Le tram passera ensuite derrière l’IPES de Jemeppe et arrivera au nouveau terminus esplanade du pont à Jemeppe, là où se trouve pour l’instant la gare routière. Là aussi l'enquête publique vient de démarrer.

Les plans détaillés se trouvent aux administrations communales de Liège, d’Herstal et de Seraing de même que l’étude d’incidence de 2013. Vous pouvez les consulter. Il suffit de prendre rendez-vous jusqu’au 4 avril.

Les plans :