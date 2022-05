Extensions de cils : attention aux effets néfastes...

Technique à la mode depuis plusieurs années, les extensions de cils vous donnent un regard de biche et ce, sans mascara ! Une solution pour les jeunes femmes qui veulent des cils plus longs et plus visibles. Mais qui dit cils artificiels dit également risques et inconvénients. Les extensions peuvent en effet développer des infections... Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Sujet particulier dans la consultation du Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme" : les orgelets et autres infections engendrées par des extensions de cils. Une jeune patiente est venue la voir en consultation parce qu'elle présentait une petite boule sur la paupière supérieure qui la gênait et qui rendait parfois son œil tout rouge voire collant le matin. Lors de l'anamnèse, le Dr Charlotte a ainsi appris que la jeune patiente avait une extension de cils depuis deux semaines.

Après examen clinique, le Dr Charlotte confirme le diagnostic : il s'agit d'un chalazion. Un chalazion est une inflammation au niveau de la paupière, localisée au niveau d'une glande. Cette réaction inflammatoire est due à un engorgement de la glande de Meibomius, localisée dans l'épaisseur des paupières. Son rôle : sécréter une substance grasse qui se mêle à l'œil pour le lubrifier.

Notre spécialiste a contacté un confrère habitué de l'émission, le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta (Chirec). Il lui a expliqué qu’effectivement, dans certains cas, les extensions de cils empêchent l’évacuation naturelle des glandes qui produisent le sébum (les glandes sébacées). Résultat : cela peut provoquer des orgelets et quand c’est infecté, des chalazions. Chalazion et orgelet peuvent passer d’un état à un autre.