Extension et rénovation d'une maison mitoyenne bruxelloise ouverte sur la nature environnante

La décoratrice Paulette Van Hacht nous a ouvert les portes de son appartement et de son magasin pour nous plonger dans son univers coloré ! Riche de ses voyages, sa décoration reflète une belle multi-culturalité et une harmonie de couleurs étonnantes. Depuis 2020, Paulette a créé sa marque de décoration d’intérieur : " May I Come In ". Une belle occasion pour découvrir cette artiste belge !