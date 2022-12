Extension de Liège Airport: le comité Stop AliBaba interpelle les élus du MR, du PS et du PTB

Le conseil communal de Liège se réunit ce lundi soir. Et le développement de Liège Airport va se trouver une nouvelle fois au centre des discussions.

Des membres du groupe Stop Alibaba ont en effet prévu d'interpeller les élus. Plus précisément les conseillers MR, PS et PTB, eux qui ont soutenu une motion de défense de l'emploi à Bierset. Et donc de défense d'un modèle de développement du fret aérien.

La question centrale, c'est le nombre de vols, annuellement. 80.000 comme le demande l'aéroport, ou 50.000, comme le préconise l'administration wallonne.

Une pétition remise au bourgmestre

Ce soir, le comité Stop Alibaba va remettre une pétition au bourgmestre. "On voulait réagir par rapport à cette motion-là en déposant notamment une pétition pour proposer d'autres choses par rapport à l'emploi de Liège Airport" explique l'un des porte-paroles du comité, Léo Theunissen. Une pétition qui a recueilli environ 4000 signatures.

"On trouve qu'aujourd'hui, étant donné la situation de la planète et du climat, continuer à développer Liège Airport avec toujours plus d'avions, c'est tout à fait fou. C'est dingue de continuer à développer ce genre d'économie" ajoute Léo Theunissen.

Le comité souhaite que les limites posées par l'administration wallonne soient respectées: "50.000 vols annuellement, c'est un moindre mal, ça nous conviendrait. On veut que cette limite soit maintenue et respectée. Et pour nous, c'est le moment ou jamais d'intervenir."

Pour rappel, c'est en principe en février que des décisions définitives devraient tomber.