Extension de la sablière de Chaumont-Gistoux : retrait des recours, tous les feux sont au vert

Enfin, la troisième convention, sans doute la plus importante pour Walhain, prévoit la construction d’un mur anti-bruit de 350 mètres de long de chaque côté de l'E411, à hauteur du pont de Libersart, pour protéger les habitations les plus proches.

N’ayant pas les moyens de s’occuper elle-même de ce dossier, la SOFICO (gestionnaire des principaux axes routiers wallons) a accepté de déléguer la réalisation des études techniques et des travaux. Les exploitants de la sablière s’en chargeront eux-mêmes et financeront le tout à hauteur de d’1,1 million d’euros (hors TVA). Par ailleurs, un comité de suivi sera mis en place.

"Pour concrétiser cela, un planning a été défini dans la convention, qui vise toutes les étapes que l’on peut maitriser, avec des délais en mois ou en semaines pour les différentes phases, ajoute le bourgmestre de Walhain. Bien sûr, il faudra une demande de permis pour ce mur. Et cette étape-là, on ne la maitrise pas, ça dépendra de la région et des éventuels avis et questions des différentes instances."

Voilà donc de quoi débloquer enfin ce très vieux dossier de l'extension de la sablière. Contactés, les exploitants restent néanmoins prudents. Ils préfèrent ne pas s’exprimer tant qu’ils n’auront pas reçu la notification officielle du retrait des recours.