Extension de la fibre optique par Proximus : "un investissement nécessaire mais peu rentable à court terme"

Selon lui, la stratégie de Proximus lui permet également d'anticiper l'arrivée d'un quatrième opérateur en Belgique, le Roumain DIGI, mais aussi de faire baisser les coûts de fonctionnement : "Une fois que c’est installé, la fibre coûte moins cher à entretenir et c’est en plus moins énergivore que le cuivre. L’argument environnemental a du poids lui aussi. Service, infrastructure, concurrence, souveraineté, environnement, remarquable convergence des enjeux. En fait, rien ne garantit que ce vaisseau Proximus naviguera à la longue vue en eaux paisibles jusqu’à son cap à 20 ans avec son plan industriel à long terme, mais on peut en tout cas déjà saluer une certaine fibre de l’ambition."