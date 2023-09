Extension d’une usine de recyclage de déchets à Wandre : les riverains, inquiets, se mobilisent

Vous vous souvenez peut-être de ces épais nuages de fumée noire, au-dessus de Wandre. Le 23 août 2023, un gros incendie ravageait une partie de l’usine Renewi, une entreprise de recyclage de déchets. Depuis, un avis de travaux a été placardé sur le bâtiment, et une enquête publique ouverte. L’entreprise prévoit de reconstruire les parties endommagées, mais aussi de s’agrandir.

Les riverains inquiets

L’entreprise annonce en effet qu’elle compte ajouter une activité sur le site. Il s’agit d’une activité de regroupement de déchets dangereux d’une capacité inférieure à 50 tonnes. Dans le détail : bois traité, amiante et roofing avec goudron. Des termes qui n’ont pas manqué de faire réagir les riverains, comme Sandrine : "Il y a des incendies à répétition, c’est plusieurs fois par an. Le dernier a été vraiment très très violent. On a eu vraiment peur pour nous, pour notre vie, pour notre santé, pour nos maisons. Ils projettent de stocker des produits dangereux comme l’amiante, des bois traités avec des produits dangereux. Et on se dit : Si un incendie se déclare dans ce bâtiment-là, qu’est-ce qui va nous arriver ?"

"Les déchets dangereux ne seront pas traités sur place" réagit l’entreprise

Depuis 2021, il y a en effet eu au moins 4 incendies sur ce site, situé à moins d’une centaine de mètres des premières habitations. De son côté, l’entreprise se veut rassurante sur la question des produits dangereux. "Le site de Wandre n’a pas vocation à traiter tous types de déchets dangereux" explique Thibaut Bricteux, le porte-parole de Renewi. "S’il doit y en avoir, ce qui peut arriver, les déchets dangereux seront simplement réceptionnés sur le site, mais ils ne seront pas traités sur place. Ils seront traités ensuite vers des centres de tri et de traitement agréés."

Pas de quoi convaincre les riverains qui se plaignent aussi du bruit, du va-et-vient incessant de camions. Et pour eux, la coupe est pleine. Ils lancent une pétition qu’ils comptent diffuser sur Wandre, mais aussi les communes environnantes : Cheratte, Hermalle ou encore Oupeye.