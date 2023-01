Extension d'une mine de lignite en Allemagne : la police entame le démantèlement d’un camp de militants écologistes

L’évacuation totale du camp est prévue pour ce mercredi mais pourrait prendre jusqu’à plusieurs semaines. La police et les autorités politiques ont prévu une réunion ce mardi soir avec les habitants afin de les informer sur ce qui va se passer et pourquoi c’est nécessaire. L’évacuation ne se fera qu’une fois cette étape accomplie. Selon les militants, plus de trois cents villages en Allemagne ont disparu en raison de la poursuite de l’activité d’extraction du lignite au cours des trente dernières années.

Une trahison des Verts

Les écologistes allemands sont divisés. Entre ceux qui, sur le terrain, veulent à tout prix empêcher les travaux d’excavation, et puis ceux qui, au pouvoir, ont accepté l’expansion de la mine. Dans ses colonnes, le quotidien français Libération rappelle que le gouvernement composé notamment d’élus écologistes a dû faire le choix de l’économie plutôt que de l’écologie.

L’arrêt progressif des importations de gaz russe menace la sécurité énergétique du pays et l’Allemagne doit trouver des solutions pour compenser la fin d’une relation de dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Le deal conclu entre le gouvernement d’Olaf Scholz et l’industriel RWE est le suivant : la compagnie est autorisée à poursuivre ses travaux d’excavation en échange d’une sortie anticipée du lignite en 2030, huit ans avant la date butoir imposée sur tout le territoire.

Cette décision, prise en dépit des lourdes émissions de dioxyde de carbone qu’elle provoquera, a déçu les militants. Les Verts, sans doute plus que leurs partenaires de majorité du SPD (le parti social-démocrate) et du FDP (le parti libéral-démocrate), sont donc perçus comme des "traîtres" par une partie des militants.