Expulsion de diplomates russes de Belgique : la Russie manifeste sa déception et prépare la riposte

Mais les canaux diplomatiques entre nos deux pays restent ouverts, confirme l’ambassadeur.

Pour Alexander Tokovinin, les pourparlers en cours entre l’Ukraine et la Russie restent encore loin d’un "règlement pacifique de ce conflit". Il y a encore beaucoup de travail pour arriver à un compromis, ajoute-t-il, sans spécifier.

L’ambassadeur réaffirme la volonté du président russe Poutine de rencontrer son homologue ukrainien Zelensky, une fois que serait prêt "un accord de paix qui assurerait des relations paisibles et amicales entre les deux peuples", pour en discuter les derniers points.

Erreur stratégique d’étendre l’Otan jusqu’à la Russie

L’ambassadeur russe justifie le conflit armé en Ukraine : "Ce qui se passe aujourd’hui est la conséquence directe des erreurs stratégiques et tragiques commises dans les années 90 d’élargir l’Otan toujours plus près des frontières russes. La Russie ne pouvait pas accepter que l’Ukraine devienne une plateforme antirusse dans le sens militaire et politique. On a demandé clairement au mois de décembre que la Russie puisse avoir des garanties pour sa sécurité sous une forme d’un statut neutre de l’Ukraine".

"Si le président Zelensky avait accepté ce statut il y a quelques semaines, on aurait pu éviter le pire", conclut l’ambassadeur.