Expulsion à Schaerbeek : une trentaine de Roms slovaques campent dehors sans eau ni sanitaires

Alors combien de temps la famille Sivak dormira-t-elle sous tente à Haren ? Les militants du Comité contre le mal logement tentent de leur venir en aide et dénoncent l’expulsion de la famille. Mais leur trouver un logement sûr et durable risque d’être très compliqué. La Slovaquie fait partie de l’Union Européenne, ses ressortissants ne sont ni réfugiés ni demandeurs d’asile. Les communes ne se bousculent pas non plus pour les prendre en charge. Quant au Samusocial, (où ils ont été déjà hébergés), il ne dispose malheureusement pas de places en suffisance pour toutes les familles qui dorment à la rue.